300 спасателей поднялись по учебной тревоге на юге и в центре страны (ФОТО, ВИДЕО)

300 спасателей поднялись по учебной тревоге на юге и в центре страны (ФОТО, ВИДЕО)

Этим утром более 300 спасателей из подразделений ГИЧС в Хынчештах, Каушанах и Гагаузии поднялись по тревоге. Проверка проводилась для оценки состояния подготовки и времени реакции спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно тех, которые могут случиться в зимний период.

Во время проверок сотрудники ГИЧС продемонстрировали состояние оборудования, используемого для противопожарной защиты, разблокировки транспортных средств, эвакуации людей и т. д. В связи с этим был разработан сценарий, предусматривающий необходимость вмешательства спасателей, поднятых по тревоге.

Согласно легенде, после проливных дождей в нескольких водных бассейнах страны было зафиксировано повышение уровня воды, а в некоторых регионах были затоплены населённые пункты. Так, в селе Князевка Хынчештсткого района уровень воды, согласно сценарию, перешёл за защитную дамбу. Аварийные бригады отправились на место происшествия, чтобы укрепить дамбу и предотвратить затопление.

Аналогичные мероприятия были проведены в Каушанском районе и в АТО Гагаузия. Руководство ГИЧС проводит подобные учения не реже двух раз в год.

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