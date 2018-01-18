300 леев за поездку: взвинтивших цены в снегопад таксистов накажут

Некоторые таксисты не упустили возможность воспользоваться непогодой, чтобы взвинтить цены на свои услуги.

Так, пользователи соцсетей сообщили, что цена на поездку из одного сектора в другой выросла сразу в несколько раз и достигла, в некоторых случаях, 300 леев. Сообщения не остались без внимания властей, которые пообещали разобраться в случившемся.

– Инспекторы Национального агентства автотранспорта сегодня особенно тщательно следят за деятельностью таксистов в муниципии Кишинев, в том числе, сквозь призму цен на предоставляемые ими услуги, – сообщил государственный секретарь в области транспорта Министерства экономики и инфраструктуры Сергей Букатару, отмечает bani.md.

Правда, как именно будут выявлять и наказывать нарушителей, не сообщается. Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в апреле прошлого года. Тогда, воспользовавшись непогодой, таксисты также взвинтили цены.