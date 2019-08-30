300 кг моющих средств и нелегальный парфюм: таможенники изъяли контрабандный товар на 200 000 леев (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы раскрыли мошенническую схему ввоза товаров на территорию Республики Молдова. Более 300 кг моющих средств и 70 единиц парфюмерных изделий с маркировкой известных брендов были изъяты на юге страны.

На выезде из Чимишлии был остановлен автомобиль, которым управлял 32-летний гражданин Молдовы. В салоне транспортного средства была обнаружена партия потребительских товаров без документов о происхождении.

В соответствии с процедурой автомобиль был доставлен в ближайшую зону таможенного контроля для проведения детальных проверок. В результате сотрудники таможни обнаружили более 300 кг моющих средств и 70 единиц парфюма известных марок, ввезённых на территорию Республики Молдова без уплаты таможенных платежей. Общая стоимость товаров оценивается в 200 000 леев.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.