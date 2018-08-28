30 случаев возгорания сухой травы и мусора произошло в Приднестровье только за трое суток

30 случаев возгорания сухой травы и мусора произошло в Приднестровье только за трое суток

Все эти пожары, тушить которые пришлось специалистам, случились с 24 по 26 августа.

Силами пожарных расчётов были ликвидированы воспламенения: 1 в Тирасполе, 11 в Бендерах; по 5 – в Слободзее и Рыбнице, 4 в Григориополе, по 2 – в Дубоссарах и Каменке. Всего за 3 дня огнём уничтожено около 28 га сухостоя.

– В Слободзейском районе, рядом с селом Никольское, загорелась трава. Пламя распространялось в непосредственной близости от поля с подсолнечником. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на земельный участок с масличной культурой. На ликвидацию возгорания им потребовалось 2 часа. Площадь воспламенения составила 3 га, – сообщили в МВД Приднестровья.

Основными причинами возгораний являются неаккуратное обращение с огнём и неосторожность при курении. Проводится разбирательство.

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