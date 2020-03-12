30 случаев подозрения на коронавирус зарегистрировано за последние сутки

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В больницах с подозрением коронавирус на данный момент находятся 30 человек. Из них – 9 детей. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В течение сегодняшнего дня станут известны результаты анализов, которые у них взяли. Сегодня же ждут итогов повторного теста, взятого у еще одного человека с подозрением, о чем вчера рассказала министр.

Таким образом, число подтвержденных случаев на данный момент осталось прежним – 4. Все они были завезены в Молдову из Италии. Министр рассказала, что состояние первой заболевшей улучшается, есть позитивная динамика лечения. Еще один человек – в удовлетворительном состоянии, а у двух других – оно средней сложности, но также есть улучшения.

– Врачи делают всё, что в их силах, для оказания им помощи, – сказала Думбрэвяну.