3 тонны незаконно изготовленного растительного масла изъяли в Криулянском районе (ВИДЕО)

Офицеры Инспектората полиции Криулян в сотрудничестве с районным управлением по безопасности пищевых продуктов задокументировали незаконную деятельность сектора по переработке подсолнечного масла.

Так, в результате расследования выяснилось, что отделом управлял 54-летний уроженец Криулянского района. Он производил масло без разрешающих это документов. Более того, он не платил налоги в госбюджет, причинив тем самым государству ущерб в размере около 700 тысяч леев.

Кроме того, полицейские провели обыски в селе Слобозия-Душка, где были найдены 3 тонны масла, множество этикеток, а также коробки для упаковки, всё без документов о происхождении. Масло предназначалось для продажи на внутреннем рынке.

Масло было изъято с целью проведения анализов и определения качества продукта. Его владельцу грозит штраф в размере 24 тысячи леев.