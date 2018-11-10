3 случая кори подтвердились в Сороках

Число подтверждённых случаев заболевания корью в стране достигло 316. С начала этого месяца были подтверждены три случая кори в Сороках, а также новый случай в селе Бульбоака, Анений Ной. Ещё 5 случаев в Сороках находятся под подозрением.

По словам экспертов Национального агентства общественного здоровья, 3 последних подтверждённых случая кори зафиксированы в цыганских семьях. Изначально болезнь была обнаружена у женщины-цыганки, а затем у троих её детей, в том числе у 1,5-месячного ребенка, сообщает tvrmoldova.md.

В октябре было зарегистрировано 9 случаев кори. Самая большая вспышка пришлась на август, когда было зарегистрировано 234 подтверждённых случая заболевания.

Чаще всего случаи заболевания были зарегистрированы в: Чадыр-Лунге (164), Вулканештах (35), Дрокии (21), Унгенах (20), Кишинёве (16), Тараклии (12), Кагуле (10), Кантемире (10), Окнице (7), Ниспоренах (4), Сороках (7), Глодянах (3), Хынчештах (1), Рышканах (1), Тирасполе (1), Анений Ной (1).

На всей территории страны сохраняется жёлтый код в связи с заболеванием.