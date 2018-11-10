3 миллиона иностранцев пересекли молдавскую границу с начала года

С начала года более чем 3,4 миллиона иностранных граждан пересекли границу Республики Молдова. Этот показатель вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Наибольшее количество иностранных граждан, которые пересекли государственную границу, были гражданами Румынии (56,7%). За ними следуют граждане Украины (25,5%), Российской Федерации (8,0%), Болгарии (1,8%), Италии (1,1%), Германии и Израиля (по 0,7%), США и Турции (по 0,6%), Беларуси (0,5%), Польши и Португалии (по 0,4%), Франции и Великобритании (по 0,3%), Канады и Ирландии (по 0,2%), Греции и Нидерландов (по 0,1%).

Пересечения границы на автомобилях составили 81,4% от общего числа переездов. Воздушный транспорт выбрали 17,0% иностранцев, а железнодорожный — 1,6%. Наименьшая доля приходится на речной транспорт.

Число выездов из страны составило более 4,5 млн. человек, что на 4,7% больше, чем за тот же период 2017 года. Пересечения границы на автомобилях на выезде составили 86,9% от общего числа переездов, пишет bizlaw.md.