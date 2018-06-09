3-месячная девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за ошибки фармацевта

Сотрудница одной из аптек известной сети продала молодой матери не тот препарат, который та просила.

Так, вместо прописанного врачом лекарства “Фуразолидон”, предназначенного для лечения дисбактериоза, она продала “Фуросемид”, являющийся препаратом для лечения отеков сердечного или почечного происхождения. Одним из побочных действий лекарства является снижение артериального давления, пишет crimemoldova.com.

Женщина давала ребенку ошибочно проданный препарат на протяжении трех дней. Поняв, что ребенку становится всё хуже, она пошла в частную клинику. Там ей указали на ошибку и сказали, что еще один день принятия не того препарата стал бы фатальным для малышки.

Мать ребенка снова пошла в аптеку и потребовала возмещения ущерба, однако получила отказ. Тогда она обратилась в Ассоциацию фармацевтов, однако там ей сказали, что защищают лишь интересы гильдии.

Женщина пошла в аптеку снова, на этот раз в сопровождении журналистов. Менеджер отказалась сообщать имя фармацевта, совершившего грубую ошибку, и даже набросилась на репортерра, делавшего видеосъемку.

Мать ребенка обратилась в полицию, которая инициировала расследование.