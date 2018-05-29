3-летний ребёнок спас себя и прабабушку от огненной стихии

Громкий хлопок и плач малыша 69-летняя женщина услышала, находясь на кухне.

Зайдя в комнату, она поспешила унести получившего ожоги ребенка от пылающего телевизора. Однако покинуть опасное место не успела – в считанные минуты пламя распространилось вверх, загорелась декоративная плитка, укреплённая под потолком. Женщина упала, потеряв сознание.

Оказавшийся в огненной «ловушке» ребёнок не растерялся. Выбрался в коридор, открыл входную дверь, которая, к счастью, оказалась незапертой. Соседи вызвали скорую помощь и пожарных. С пламенем, охватившим площадь 10 кв. м, спасатели справились в течение получаса.

Пострадавших бригада медиков увезла в лечебные учреждения. Пожилая женщина была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы, её правнук – в Республиканский центр матери и ребёнка. Им установлен диагноз «Отравление угарным газом, ожоги II степени.

По факту происшествия ведётся разбирательство, в ходе которого будут установлены все причины и обстоятельства случившегося.