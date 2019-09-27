3-летний малыш сообщил матери о пожаре: трагедии удалось избежать (ФОТО)

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26 сентября в селе Суклея Слободзейского района загорелся дом. В комнате, где находился 3-летний ребёнок, воспламенился телевизор.

Мальчик вовремя выбежал из помещения и рассказал о случившемся маме, пишет mvdpmr.org. В тот момент 26-летняя хозяйка домовладения в другой комнате занималась домашним хозяйством.

Воспламенение площадью 20 кв. м тушили три пожарных расчёта. Спустя час возгорание было ликвидировано полностью. Выгорели комната и коридор: остальные жилые помещения были сильно закопчены.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за короткого замыкания электрооборудования. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.