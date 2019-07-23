3 года тюрьмы: врач из Оргеева прописал лекарства, которые привели к смерти пациента

3 года тюрьмы: врач из Оргеева прописал лекарства, которые привели к смерти пациента

Хирург скорой помощи из Оргеевской районной больницы был приговорён к 3 годам лишения свободы условно за нарушение правил и методов предоставления медицинской помощи, повлекшие смерть пациента.

13 марта 2015 года, будучи лечащим врачом пациента, госпитализированного в больницу с диагнозом «острая задержка мочи», обвиняемый без осмотра назначил больному препараты, которые могли вызывать аллергические реакции и анафилактический шок. Препараты были выписаны пациенту несмотря на то, что хирург знал о том, что больной страдал от бронхиальной астмы.

В результате приёма лекарств, назначенных врачом, вечером того же дня наступила смерть 67-летнего пациента. Согласно заключению экспертизы, мужчина скончался от острой дыхательной недостаточности после приступа бронхиальной астмы.

43-летний обвиняемый не признал свою вину. Вынесенный приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

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