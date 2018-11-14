3 ДТП произошли за сутки в Приднестровье (ФОТО)

Вчерашний день в Приднестровье запомнился сразу тремя дорожными происшествиями. К счастью, в результате ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Две аварии случились в Тирасполе. В первом случае таксист, находившийся за рулём Dacia, столкнулся с автомобилем Toyota. Инцидент произошёл накануне вечером во дворе жилого дома по ул. 25 Октября.

Вторая авария случилась из-за невнимательности водителя Land Rover. Мужчина, сдававший задним ходом, повредил автомобиль Honda. Инцидент произошёл около 20:00 в районе жилого дома по ул. Юности.

Еще одно ДТП произошло вчера в Дубоссарах около 18:00. Мужчина, находившийся за рулём автобуса КАВ3, проигнорировал помеху справа и столкнулся с BMW, пишет mvdpmr.org.

Все три случая расследуют органы правопорядка.