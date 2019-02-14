3 аварии за сутки произошли в Приднестровье: пострадал ребёнок (ФОТО)

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За минувшие сутки в Приднестровье произошли три аварии. Две из них зарегистрированы в Тирасполе, одна – в Дубоссарах. Пострадал ребёнок.

В Тирасполе пятиклассник угодил под колёса проезжающего автомобиля. Как выяснилось, на перемене мальчик направился в магазин, расположенный напротив школы. Возвращаясь, он перебегал проезжую часть в неположенном месте. 41-летний тираспольчанин, управляя автомобилем Volkswagen, не успел затормозить и сбил ребёнка. Несовершеннолетний был госпитализирован с ушибами головы и повреждением связок голеностопного сустава, передаёт mvdpmr.org.

Другие аварии связаны только с повреждениями автомобилей. В Тирасполе 20-летний водитель Audi не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и столкнулся с автомобилем Mazda. В Дубоссарах 63-летний водитель Mazda не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Ford.

По всем фактам ДТП проводятся разбирательства.