3,5 года проведёт в тюрьме житель Кишинёва, нарушивший решение суда и ранивший мать

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Сегодня районная прокуратура Кишинёва объявила о вынесении приговора Апелляционной палатой, в соответствии с которым был осуждён 33-летний мужчина, ранивший ножом свою 71-летнюю мать. Ранее ему было запрещено приближаться к дому ближе, чем на 200 метров.

Инцидент произошёл осенью 2018 года. Тогда суд запретил агрессору в течение 3 месяцев приближаться к квартире либо контактировать с пострадавшей. Мужчина также должен был пройти курс психологического консультирования.

Однако агрессор проигнорировал решение суда. В один из визитов к матери мужчина ранил жертву ножом. В результате пострадавшую доставили ​​в больницу для оказания медицинской помощи.

Летом этого года Апелляционная палата Кишинева приговорила нарушителя к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев.