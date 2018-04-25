29 апреля в Молдове – День Добрых Дел

До Дня Добрых Дел осталось меньше недели, а подготовка к этому значимому для страны дню уже подходит к концу. Регистрация на участие завершена, проведены встречи с волонтёрами и координаторами, а это значит, что остаётся только дождаться 29 апреля, когда город захлестнёт волна добра, улыбок и радости!

Что делать тем, кто не успел зарегистрироваться в качестве волонтёра или не может принять участие в самих акциях? Мы расскажем о том, что будет происходить в Кишинёве помимо волонтёрских акций.

С 11:00 до 21:00 на пешеходной улице (Е. Дога) будут проходить самые разные мероприятия: начиная от детских игр заканчивая благотворительными ярмарками и лекциями о здоровом образе жизни. Но обо всём по порядку.

В Зоне здоровья гостей Дня Добрых Дел будет ждать палатка Aquaterra Wellness & SPA, где вы сможете позаниматься на гребных тренажёрах под наблюдением тренера, поучаствовать в спортивных соревнованиях, а также измерить показатели своего организма под нагрузкой. В палатках Initiativa Pozitiva будут проводиться бесплатные экспресс тесты на ВИЧ и гепатит С, а студенты USMF «Nicolae Testemitianu» проведут занятия по оказанию первой медицинской помощи и будут брать анализы на сахарный диабет. В случае если вы знаете, что не страдаете этими заболеваниями, вы можете сдать кровь в мобильном пункте сдачи крови.

SPORTER организует информативный центр, где каждый желающий сможет узнать о преимуществах здорового образа жизни. «Wерни Wетеранам Wеру» проведёт сбор продуктов, средств личной гигиены для ветеранов ВОВ.

Для родителей с детьми будет выделена зона для детей. «NATURALIS» организует развлекательные конкурсы с призами и весёлые игры. Волонтеры из «Начала жизни» проведут занятия по психологической арт терапии, а компания «Bitonic» – образовательные мастер классы на тему сахара в продуктах питания. «Puzzle Kids» будут продавать всем желающим прохладный лимонад и организуют зону для детского творчества, а «Millenium» будут наносить аквагрим и превращать деток в сказочных персонажей. Кроме того, в Зоне для детей будет проводиться и одна из волонтёрских акций: напольные игры для детей.

На пешеходной улице также пройдёт ярмарка. «ShopShop» будет продавать креативные канцелярские принадлежности, а «Millo’mania.md» – необычные и яркие носочки для настоящих модников. Здесь же можно будет встретить полюбившиеся многим деревянные изделия от «Trommigou» и настоящий мёд от «Eco Honey».

В Зоне для волонтеров Технологический лицей им. Б.З.Герцля проведёт мастер класс по робототехнике, а «Начало жизни» – ярд игры. В этой же Зоне вы сможете поиграть в игры на приставках «Денди» и отдохнуть на мягких креслах.

Рядом с этой зоной также будут представлены ежедневные герои – спасатели, машины быстрого реагирования: SMURD, POMPIERI, CBRN с которыми Вы сможете познакомиться ближе. Кроме того, весь день здесь будет находиться Фото зона, где каждый желающий сможет сфотографироваться на память об этом дне!

Не обойдется в этом году и без творческих мастер классов. 29 апреля вы сможете поучаствовать в занятии по живописи с Марией Скляренко и Ириной Маленькой. Оксана Буряк проведёт занятия по плетению украшений, а Николай Волынчук научит желающих росписи по гипсу. Также состоится мастер класс по декорированию экосумок и нанесению рисунков хной.

И конечно, как может проходить такое масштабное мероприятие без Зоны питания! Всех проголодавшихся накормит грузинская пекарня BULKA, ресторан итальянской кухни OLIVA и кафе Donnuts&Coffee.

Всё мероприятие будет сопровождаться музыкой, выступлениями творческих коллективов, которые будут проходить на главной сцене. После завершения всех волонтёрских акций посетители смогут посмотреть фото и видео отчёты с каждой акции не только в Кишинёве, но и в 21 населенном пункте Молдовы! Всего будет проведено 115 акций по всей стране, в которых примут участие более 2000 волонтёров. После награждения участников День Добрых Дел завершится живым концертом при участии звёзд молдавской эстрады.

29 апреля станет для Кишинёва поистине выдающимся днём во многом благодаря активным жителям города, которые посетят День Добрых Дел. Организацией этого грандиозного праздника, как и в предыдущие года, занимается Республиканский Волонтерский Центр (RVC). Помимо Дня Добрых Дел, миссия RVC – развитие волонтерских, социальных, культурных и образовательных проектов в Республике Молдова. Подробнее об организации Дня Добрых Дел можно узнать здесь: facebook.com/events/1970432943244333/

Республиканский волонтёрский центр уже третий год привлекает всех неравнодушных людей на этот праздник. Присоединяйтесь к нам 29 апреля! Не оставайтесь в стороне от добра!

Адрес: пешеходная улица Е.Дога.

Дата и время: 29 апреля, 11:00-21:00

Больше информации на нашем официальном сайте: www.rvc.md

Или по телефону: 079085134, 069020369 (Александра)