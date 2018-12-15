28-летний уроженец Молдовы погиб в Италии от руки работодателя

28-летний молдаванин, работающий в Италии, был найден убитым в лесопосадке в области Трентино. Главным подозреваемым в этом деле считают бывшего работодателя молодого человека: итальянца, управлявшего деревообрабатывающим бизнесом.

Труп мужчины был найден несколько недель назад, передаёт protv.md. По предварительной версии, молодой человек упал с дерева. Однако недавно местная полиция заявила, что причиной смерти, вероятнее всего, стало убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у пострадавшего на голове было множество травм. Как пишет зарубежная пресса, итальянец перенёс тело молдаванина с места трагедии в другое место и оставил его там, чтобы скрыть следы преступления.

Обстоятельство случившегося расследуют органы правопорядка.