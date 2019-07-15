28-летний молдаванин погиб в страшном ДТП в Санкт-Петербурге

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Трагедия произошла в ночь на 13 июля в посёлке Песочный Курортного района Санкт- Петербурга. На перекрёстке столкнулись 2 легковых авто.

Как передаёт online47.ru, водитель автомобиля Subaru Impreza – 41-летний уроженец Узбекистана – на полном ходу врезался в автомобиль такси Hyundai Solaris под управлением 28-летнего гражданина Молдовы.

Отмечается, что в момент ДТП молодой человек стоял на перекрёстке на красном сигнале светофора. От полученных травм мужчина скончался.

По словам очевидцев происшествия, от водителя Subaru Impreza сильно пахло алкоголем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.