274 куста конопли было обнаружено в Кишиневе в результате полицейского рейда (ВИДЕО)

274 куста конопли было обнаружено в Кишиневе в результате полицейского рейда (ВИДЕО)

Операция “Мак-2018”, осуществляемая полицией Кишинева, принесла свои очередные плоды.

Так, накануне, 23 августа сотрудники правоохранительных органов наведались домой к 43-летнему жителю города Кодру. На его приусадебном участке они обнаружили 274 куста конопли. Если бы предприимчивому “фермеру” удалось сбыть незаконный урожай, он получил бы прибыль в размере 45 тысяч леев.

В настоящее время мужчина оставлен на свободе. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 6 лет.

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