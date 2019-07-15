27 000 леев стали добычей вора: столичная полиция разыскивает подозреваемого (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр разыскивают мужчину, который подозревается в краже кошелька.

Инцидент произошёл 5 июля на улице В. Пыркэлаб. В полицию обратился 40-летний пострадавший, который рассказал, что ненадолго оставил свой кошелёк без присмотра. В нём находились деньги, документы и банковская карта. Общий ущерб составил 26 900 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с уголовным законодательством, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение до 4 лет.

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят позвонить по тел.: 068 923 117. Конфиденциальность источников информации гарантируется.