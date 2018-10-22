26 молдаван работают в Испании в нечеловеческих условиях: полиция инициировала расследование (ВИДЕО)

Центр по борьбе с торговлей людьми Национального инспектората расследований принял к сведению опубликованный в СМИ видеоролик, потенциально доказывающий случай торговли людьми в отношении группы молдаван.

Ранее в СМИ был опубликован материал о том, что 26 граждан Молдовы отвезли в Испанию на сбор чеснока, обещав при этом платить 5 евро за час. В итоге им предоставили ужасные условия, и они вынуждены работать, чтобы им хватало на аренду жилья и еду.

По данным пресс-службы полиции РМ, дело об эксплуатации труда в сфере сельского хозяйства в Испании было зарегистрировано, а сотрудникам Центра по борьбе с торговлей людьми предстоит определить местонахождение молдаван, о которых идёт речь, и принять в этом случае законные меры.

По выводам полиции, видеоролик был снят одним из членов группы, которую обманным путём принудили к труду. В связи с этим, органы правопорядка призывают всех, кто пострадал от подобных действий, звонить по номеру телефона 022-254-998 или обращаться лично по адресу: г. Кишинёв, ул. В. Александри №1, 3 этаж.

Видео: curaj.tv