26-летний молдаванин погиб в страшном ДТП в Германии

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26-летний гражданин Молдовы погиб после того, как его автомобиль врезался в дерево. Трагедия произошла в ночь на 25 августа в Германии.

По данным местной прессы, водитель ехал с превышением скорости. В какой-то момент он съехал с дороги, вылетел на обочину и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина буквально разлетелась на части. Молодой человек погиб на месте, пишет unica.md со ссылкой на echipa.md.

Известно, что погибший был уроженцем села Садаклия Бессарабского района. Мужчина поехал за границу на заработки.

По предварительной информации, молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.