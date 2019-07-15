26 лет тюрьмы получили члены ОПГ за 17 эпизодов нарушения закона

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Троих членов организованной преступной группы приговорили к 26 годам лишения свободы. Обвинения по 17 пунктам включают: грабёж, похищение людей, мошенничество и другие преступления.

Подсудимые, две женщины и мужчина в возрасте от 18 до 53 лет, были приговорены к 12,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 150 000 леев, 10,5 годам тюремного заключения и 3 годам тюремного заключения, соответственно. Согласно доказательствам, собранным прокуратурой района Басарабяска, в период с июня по июль 2018 года они обманули нескольких жителей районов Комрат и Басарабяска. Жертв перевозили в отделения коммерческих банков в Кишиневе, Чимишлии, Хынчештах и Комрате. Под предлогом инвестирования на имя потерпевших выписывались кредиты, а впоследствии деньги переходили во владение ответчиков.

Так, обвиняемые обманули 10 человек из социально уязвимых семей, некоторые из которых были пенсионерами. Сумма нанесённого ущерба составляет более 80 тыс. леев.

Кроме того, обвиняемые похитили женщину, которую насильно удерживали около недели в доме одного из членов группы. Членов ОПГ также признали виновными в краже мобильного телефона.

До вынесения приговора все члены организованной преступной группы находились под стражей. Разбирательства продолжаются.