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Массовое пищевое отравление было зарегистрировано на прошлой неделе в муниципии Кишинев. 26 человек отравились на свадьбе в Реваке. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

Как рассказала и.о. главы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару, 17 пострадавших были госпитализированы, в том числе 4 детей.

Кроме того, в период с 14 по 20 июня в Кишиневе было зарегистрировано 350 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных явлений. В 214 случаях речь шла об острых диарейных заболеваниях. Из них – 126 случаев у детей. С острыми диарейными заболеваниями были госпитализированы 116 больных.