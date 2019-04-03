250 тысяч молдаван переболели ОРВИ с начала холодного сезона

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В период с 25 по 31 марта в Молдове было зарегистрировано 36 случаев сезонного гриппа, в том числе 5 случаев, подтвержденных лабораторно. Такие данные представлены в еженедельном отчете Национального агентства общественного здоровья.

Согласно источнику, на прошлой неделе также были зарегистрированы 7454 случая острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), что на 7,6% меньше, чем неделей ранее, и на 20,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Специалисты констатируют, что уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога. Также в указанный период было зарегистрировано 365 случаев тяжелых острых респираторных инфекций (ТОРИ).

Всего с 1 октября по 31 марта в стране были зафиксированы 2151 случай гриппа, 250806 случаев ОРВИ и 12116 случаев ТОРИ. Специалисты продолжают наблюдение и настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать мерами профилактики гриппа и ОРВИ и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболеваний.