250 человек примкнули к инициированной примарией кампании “Будь волонтёром”

Столичная примария приглашает добровольцев к участию в кампании “Будь волонтёром”. С момента запуска к ней уже присоединилось 250 человек.
Об этом на своей странице в соцсети объявил генеральный примар Ион Чебан.
Волонтёры примкнут к 170 социальным работникам и 90 ассистентам из Управления социальной помощи. Вместе они будут помогать людям из группы риска (пенсионерам и инвалидам) из столицы, которым необходима социальная помощь.
Гражданам, нуждающимся в дополнительной информации, предлагается звонить по телефонам:
- 0800-00080 (вопросы здоровья)
- 0800-00090 (социальная помощь).
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