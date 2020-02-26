25 марта – последний день подачи деклараций о подоходном налоге

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Юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, должны представить декларации о подоходном налоге до 25 марта.

Как передаёт moldpres.md, для юридических и физических лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере юстиции, подоходный налог взимается с доходов, полученных из любых источников в Молдове, а также из любых источников за пределами страны.

Налогоплательщики должны подать декларацию в Государственную налоговую службу или в электронном виде. В последнем случае обязаны представить декларацию: субъекты, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС; субъекты, которые осуществляют профессиональную деятельность в сфере юстиции; резиденты ИТ-парков; налогоплательщики, которые имеют 5 или более сотрудников.

Те, кто не подаст декларации в срок, установленный Налоговым кодексом, могут быть оштрафованы.