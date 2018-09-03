25-летний рецидивист грабил детские сады в столице (ВИДЕО)

Жителя Кишинева задержали по подозрению в совершении краж из 4 дошкольных учреждений. Ранее он был судим за аналогичные правонарушения.

Как сообщает полиция, подозреваемый проникал в детсады через окна. Добычей преступника становились ценные предметы, а также телевизоры и ноутбуки, которые он впоследствии продавал на столичных рынках. Причиненный злоумышленником ущерб оценивается в 30 тысяч леев.

Ограбления происходили в течение этого года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит штраф, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.