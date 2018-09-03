25-летний не совсем адекватный молдаванин несколько месяцев терроризировал Яссы (ФОТО)

Мужчина, который, возможно, является и наркоманом, на протяжении нескольких месяцев жил на улицах этого румынского города.

Некоторое время назад в соцсетях появились сообщения от разных жителей Ясс, которые жаловались на нападения на улицах города. Одна женщина рассказала, что ее укусили за ногу, другая – что ей угрожали и применяли по отношению к ней насилие. Появилась и фотография хулигана, пишет bzi.ro.

В четверг, 30 августа, все зашло слишком далеко. Молодой человек по имени Штефан Софроний подошел к молодой женщине около 20 лет и вытащил сережку из ее уха, а затем вынул баллончик со слезоточивым спреем и приказал отдать вторую. Девушка подчинилась, но и этого грабителю оказалось мало: он отобрал у нее сумочку и сбежал.

Молодая женщина позвала своего мужа, который вместе с друзьями побежал догонять преступника. В скором времени они нашли молдаванина, но тот брызнул в их сторону спреем и забежал в магазин. Отсюда его уже забрали вызванные сотрудники полиции.

На его имя было возбуждено уголовное дело за кражу. Он также будет обследован в психиатрической больнице.