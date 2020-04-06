25 килограммов незаконно выловленной рыбы изъяли на границе у двух браконьеров (ФОТО, ВИДЕО)

25 килограммов незаконно выловленной рыбы изъяли на границе у двух браконьеров (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции задержали двух граждан, которые находились в приграничной зоне без разрешения. Они успели наловить около 25 кг рыбы из реки Прут, используя запрещённые снасти.

В конце прошлой недели пограничный патруль в районе населённого пункта Брынза остановил транспортное средство, в котором находились двое жителей села Слобозия Маре. В багажнике машины было обнаружено 25 кг рыбы.

Впоследствии, на берегу Прута, пограничники обнаружили лодку без номеров, а также запрещённые снасти для ловли рыбы.

Браконьерам грозит штраф в размере от 200 до 700 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов, или до года тюрьмы.

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