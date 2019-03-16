25 ДТП, 46 краж и 10 пожаров произошли в Приднестровье за неделю

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С 8 по 14 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 234 сообщения о преступлениях. По 188 из них установлены подозреваемые.

За указанный период было зарегистрировано 2 грабежа, 46 краж, 19 случаев незаконного оборота наркотиков и 1 преступление в сфере экономики. Сотрудниками ОВД были найдены 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений, а также 2 госдолжника.

За прошедшую неделю зарегистрировано 25 ДТП, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. В результате одной аварии пострадали 2 человека.

Сотрудниками подразделений ГАИ составлено 912 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 36 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, пишет mvdpmr.org.

С 8 по 14 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 10 пожаров. Из них по 2 пожара в г. Бендеры и г. Каменка, по 1 пожару в г. Слободзея, сёлах Кицканы, Красная Горка, Гараба и Койково. В результате возгорания в г. Слободзея погиб человек.