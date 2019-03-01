25 000 молдаван пересекли государственную границу за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

5 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконной перевозки товаров;

3 попытки предъявить поддельные документы;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 42 698 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 150. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 064 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 421 пересечение, среди которых 5 851 автомобиль с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 524 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 855 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 932 пересечения,

КПП «Атаки» – 4 814 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 455 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 109 пересечений,

КПП «Крива» – 2 114 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 684 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 648 пересечений,

КПП «Тудора» – 1 024 пересечения.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.