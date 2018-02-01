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24-летний вор-рецидивист вновь “пошел на дело”, но попался

24-летний вор-рецидивист вновь “пошел на дело”, но попался

Молодой человек, ранее получивший условный срок за кражу, не счёл нужным вставать на пусть исправления.

Утром 20 января в милицию Тирасполя поступило сообщение об ограблении магазина. 60-летняя женщина-предприниматель сообщила, что в помещении торговой точки повреждён роллет, похищены деньги и спиртное.

Подозреваемый был задержан спустя 10 дней. При допросе молодой рецидивист, также злоупотребляющий алкоголем, рассказал, что все украденное успел прокутить с приятелями.

На данный момент подозреваемый находится под предварительным арестом. Ведется расследование.

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