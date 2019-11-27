Генсек парламента примет участие в собрании генеральных секретарей законодательных органов стран Восточного партнерства

Генсек парламента примет участие в собрании генеральных секретарей законодательных органов стран Восточного партнерства

Генеральный секретарь Парламента РМ Адриан Албу представит нашу страну на собрании генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства. Мероприятие пройдет в Стокгольме 28 и 29 ноября, его организует Риксдаг (парламент) Швеции. 

Участники форума ознакомятся с деятельностью администрации Риксдага, изучат пример Швеции в области продвижения парламентаризма среди учащихся и встретятся с парламентским омбудсменом.

Также представители парламентских администраций стран Восточного партнерства посетят Национальный офис аудита Швеции и Министерство иностранных дел этой страны.

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