Генсек парламента примет участие в собрании генеральных секретарей законодательных органов стран Восточного партнерства

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Генеральный секретарь Парламента РМ Адриан Албу представит нашу страну на собрании генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства. Мероприятие пройдет в Стокгольме 28 и 29 ноября, его организует Риксдаг (парламент) Швеции.

Участники форума ознакомятся с деятельностью администрации Риксдага, изучат пример Швеции в области продвижения парламентаризма среди учащихся и встретятся с парламентским омбудсменом.

Также представители парламентских администраций стран Восточного партнерства посетят Национальный офис аудита Швеции и Министерство иностранных дел этой страны.