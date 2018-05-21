22-летнего парня нашли повешенным в Страшенском лесу

22-летнего парня нашли повешенным в Страшенском лесу

Его тело было обнаружено недалеко от села Кожушна Страшенского района.

Инспекторат полиции Страшен сообщил о том, что в лесу было обнаружено повешенным тело неизвестного молодого человека приблизительно 20 лет, передаёт deschide.md. Вскоре органы правопорядка установили личность умершего. Им оказался 22-летний житель столичного пригорода Трушень. По данным полиции, молодой человек проживал со своей семьёй и употреблял наркотики.

На данный момент органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

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