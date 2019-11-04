22 ДТП, 4 погибших, 26 раненых: статистика НИП за выходные

Как отмечает источник, всего за эти дни на дорогах страны было зарегистрировано порядка 2000 нарушений ПДД, из которых 1070 касались превышения скорости. 60 водителей сели за руль пьяными, а у 43 не было прав.

НИП продолжит интенсивное патрулирования на трассах во избежание неприятных дорожных инцидентов и их последствий.