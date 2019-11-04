22 ДТП, 4 погибших, 26 раненых: статистика НИП за выходные

22 ДТП, 4 погибших, 26 раненых: статистика НИП за выходные
За последние 3 дня в Молдове произошло 22 серьезных ДТП, в результате которых 4 человека погибли, а еще 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба НИП. 

Как отмечает источник, всего за эти дни на дорогах страны было зарегистрировано порядка 2000 нарушений ПДД, из которых 1070 касались превышения скорости. 60 водителей сели за руль пьяными, а у 43 не было прав.

НИП продолжит интенсивное патрулирования на трассах во избежание неприятных дорожных инцидентов и их последствий. 

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