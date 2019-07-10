Президент поприветствовал решение МВФ разблокировать помощь для Молдовы, но призвал правительство провести консультации с деловыми кругами

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Сегодня завершила работу оценочная Миссия Международного валютного фонда в нашей стране. Был проведен комплексный анализ состояния дел в бюджетной и банковской системе РМ.

Кроме того, правительство обсудило ряд мер и условий, которые необходимо предпринять в следующие недели, чтобы продолжить программу с этим финансовым институтом и разблокировать внешнюю финансовую помощь. Данные меры направлены на укрепление бюджетно-фискальной устойчивости страны, улучшение налоговой дисциплины и дальнейшее устранение недостатков в банковской системе, отметил на своей странице в соцсети президент Молдовы Игорь Додон.

– От успешной реализации этих шагов в значительной степени зависит получение бюджетной поддержки в размере около 3 млрд. леев, предназначенных для финансирования бюджетного дефицита, запланированного на этот год. Если мы упустим эти средства, это может вынудить нас сократить определенные расходы, предусмотренные в публичном бюджете, – подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил, что некоторые меры, указанные в проекте Меморандума с МВФ, касаются бюджетно-налоговой политики и могут оказать влияние на экономическую активность в стране.

– Как я ранее обещал нашим согражданам и бизнесу, экономическая политика, воздействующая на бизнес-среду, будет предварительно обсуждаться и согласовываться с представителями экономических агентов, чтобы можно было гарантировать эффективность предпринимаемых мер и при этом устранить любые препятствия на пути развития бизнеса и экономического роста. В этом смысле призываю правительство провести по данным инициативам консультации с деловыми кругами, представителями гражданского общества и местной публичной администрации, – добавил Игорь Додон.