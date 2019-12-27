2020 год может быть объявлен в нашей стране Годом культуры (ВИДЕО)

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Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что по поводу 2020 года поступило много предложений, однако администрация президента склоняется к тому, чтобы объявить его Годом культуры и уделить больше внимания людям, задействованным в этой области: певцам, художникам и т. д.

– Мы планируем посетить все театры страны и узнать, какие там проблемы. Думаю, нашу идею поддержат, – сказал он.

Напомним, что указом президента 2018 год был объявлен годом Штефана чел Маре, а уходящий год – Годом семьи.