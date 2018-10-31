2019 год будет объявлен годом Молдовы в России

2019 год будет объявлен годом Молдовы в России

А 2020-й – годом России в Молдове. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи Игоря Додона и Владимира Путина. 

– В рамках обсуждения вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества, достигли договоренности объявить 2019 год годом Молдовы в России, а 2020-й – годом России в Молдове и разработать план совместных мероприятий, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Глава государства также обратился с просьбой к президенту РФ рассмотреть возможность существенно увеличить количество стипендий для молдавских граждан, желающих обучаться в российских вузах, начиная со следующего учебного года.

О других результатах встречи можно прочитать здесь.

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