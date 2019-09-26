200 тысяч доз вакцины против гриппа прибудут в Молдову в октябре

200 тысяч доз вакцины против гриппа прибудут в Молдову в октябре

В начале октября в Молдову поступит 200 тысяч доз вакцины для профилактики гриппозных заболеваний. Соответствующее заявление сделал глава отдела Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

Как передаёт moldpres.md, в этом году государство через Национальную медицинскую страховую компанию приобретёт 100 тысяч доз вакцины от гриппа, произведённой во Франции и рекомендованной ВОЗ. Ещё 100 тысяч будут пожертвованы США. Стоимость одной дозы составит 120 леев.

Вакцины будут распределены по государственным медико-санитарным учреждениям, после чего начнётся кампания по иммунизации от сезонного гриппа граждан с повышенным риском заболеваемости (люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, сотрудники войск карабинеров и пограничников, спасатели, таможенники и воспитанники детских домов).

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