200 тысяч доз вакцины против гриппа прибудут в Молдову в октябре

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В начале октября в Молдову поступит 200 тысяч доз вакцины для профилактики гриппозных заболеваний. Соответствующее заявление сделал глава отдела Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

Как передаёт moldpres.md, в этом году государство через Национальную медицинскую страховую компанию приобретёт 100 тысяч доз вакцины от гриппа, произведённой во Франции и рекомендованной ВОЗ. Ещё 100 тысяч будут пожертвованы США. Стоимость одной дозы составит 120 леев.

Вакцины будут распределены по государственным медико-санитарным учреждениям, после чего начнётся кампания по иммунизации от сезонного гриппа граждан с повышенным риском заболеваемости (люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, сотрудники войск карабинеров и пограничников, спасатели, таможенники и воспитанники детских домов).