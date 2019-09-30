200 кг рыбы конфисковали у браконьеров в Кагуле (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной службы в Кагуле задержали двоих жителей села Крихана Веке во время незаконной рыбалки на озере Манта. Нарушителям удалось поймать около 200 кг рыбы.

Ночью 29 сентября пограничники заметили на озере лодку, двое пассажиров которой доставали рыболовные сети из воды. Нарушителями оказались жители села Крихана Веке: 30-летний мужчина и 33-летняя женщина. В их лодке правоохранители обнаружили 24 рыболовные сети, общая длина которых составляла 2 400 м, а также около 200 кг рыбы разных видов и размеров. Ущерб государству превысил 90 тыс. леев.

За нарушение режима пограничной зоны задержанным выписали штраф. Им также грозит ответственность за браконьерство.