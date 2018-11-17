200 человек погибли в ДТП в Молдове в этом году

В первые десять месяцев года в Республике Молдова произошло более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 200 человек погибли, а еще 2500 пострадали.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечена тенденция роста числа несчастных случаев в дорожном движении, но и небольшое сокращение числа лиц, погибших и пострадавших. Данные представили Национальная патрульная инспекция и Национальное агентство общественного здоровья в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает IPN.

Большинство ДТП происходят из-за не адаптации скорости к условиям недостаточной видимости, не предоставление приоритета пешеходам и другим транспортным средствам. Другими причинами аварий являются: необеспечение безопасности при смене полосы или направления движения, неправильные маневры при повороте, пересечение в неположенном для пешеходов месте, несоблюдение дистанции между транспортными средствами, вождение в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и др. По данным полиции, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 32,82%.

Анализ дорожно-транспортных происшествий на глобальном уровне показывает, что травмы, приобретенные в ДТП, являются основной причиной смертей среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. В странах с низким и средним уровнем доходов, регистрируется 90% смертей на дорогах, хотя они владеют только 54% транспортными средствами в мире. Почти половина из умерших, являются пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. И если не будут предприняты меры, дорожно-транспортные происшествия станут седьмой основной причиной смертей к 2030 году.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии резко увеличивает риск получения травм. Всемирная организация здравоохранения рекомендует регламентировать концентрацию для населения в целом на уровне ≤ 0,05 г/дл, и ≤ 0,02 г/дл для молодых водителей и новичков. Однако, только 34 страны, т.е. 29% населения мира, имеют законодательные нормы в отношении употребления алкоголя во время вождения.

В мире в результате дорожно-транспортных происшествий умирают каждый год 1,3 млн. человек. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается в 2018 году 18 ноября, в третье воскресенье ноября.