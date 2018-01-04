20 тысяч евро за “спасение” от уголовного дела за продажу героина: в Молдове задержаны трое вымогателей

Три человека были задержаны по делу о об извлечении выгоды из влияния. Их подозревают в вымогательстве 20 тысяч евро от родственника обвиняемого за то, чтобы не возбуждать против последнего уголовное дело.

По словам заявителя, трое, среди которых студент столичного университета и бывший полицейский, представились влиятельными сотрудниками ФСБ и других секретных служб и пообещали, что помогут в разрешении дела о продаже героина, по которому проходит родственник заявителя. За оказанные услуги он передал им 20 тысяч евро.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые применили стандартную схему мошенничества, посредством которой смогли заполучить желаемую сумму денег. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния, однако не исключено, что содеянное будет рассмотрено прокурорами как мошенничество. В настоящее время все трое задержаны на 72 часа и находятся в следственном изоляторе НАЦ.