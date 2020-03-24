20-летний участник ОПГ оказался на скамье подсудимых за сбыт наркотиков

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд материалы по делу члена преступной группы, обвиняемого в обороте синтетических наркотиков (“соли”) и психотропных веществ.

Обвиняемый – 20-летний житель Кишинёва. Он входил в состав наркогруппы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах. В течение прошлого года молодой человек “работал” в качестве курьера. Он должен был прятать по городу закладки с наркотиками для клиентов. В конце прошлого года парень был задержан и помещён под арест.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от от 2 до 5 лет. Ещё один участник преступной группировки числится в розыске.

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