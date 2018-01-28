20-летний молдаванин трагически погиб на стройке в Германии

Фатальный инцидент произошел 18 января прямо на глазах у отца молодого человека.

Адриан Плэмэдялэ отправился в Германию работать вместе с отцом на стройке. В день трагедии он работал на площадке, когда на него внезапно обрушилась лавина песка и камней.

В течение двух часов несчастного откапывали, однако, когда молодого человека наконец достали на поверхность, он уже не дышал.

Родственникам погибшего необходимо 5 тысяч евро на репатриацию и похороны, однако этих денег у них нет. На сайте caritate.md организовали сбор средств. Все, кто желает пожертвовать какую-либо сумму денег, могут сделать это здесь.