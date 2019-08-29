20 лет вместе! Игорь и Галина Додон отмечают сегодня фарфоровую свадьбу (ФОТО)

20 лет вместе! Игорь и Галина Додон отмечают сегодня фарфоровую свадьбу (ФОТО)

Праздник в семье главы государства! Игорь и Галина Додон отмечают сегодня фарфоровую свадьбу.

По этому случаю президент опубликовал на своей странице в соцсети снимки семьи, сопроводив их трогательной подписью.

– Сегодня с супругой отмечаем фарфоровую свадьбу. 20 лет назад нас было двое, теперь – пятеро. За эти два десятилетия наши чувства стали ещё крепче, а семья – больше. Надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Благодарю супругу и детей за любовь, тепло и безграничное понимание! – отметил он. 

Стоит напомнить, что 2019 год был объявлен президентским указом Годом семьи.

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