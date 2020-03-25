20 лет проведёт за решёткой скрывавшийся от правосудия мошенник (ВИДЕО)

0

Полицейские задержали 30-летнего мужчину, который разыскивался за совершение ограбления и за мошенничество в особо крупных размерах.

В 2010 году задержанный ограбил мужчину, а также обманным путём приобрёл две квартиры на общую сумму 70 000 евро. Впоследствии правоохранительные органы объявили его в розыск.

На основании вердикта, вынесенного судом сектора Рышкановка, обвиняемого приговорили к 20-летнему сроку заключения в тюрьме закрытого типа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.