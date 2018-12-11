20 лет проведёт за решёткой отец, насиловавший несовершеннолетнюю дочь

Житель одного из сёл Хынчештского района был приговорён к 20 годам тюремного заключения за насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении его несовершеннолетней дочери.

Согласно доказательствам, представленным прокуратурой, инцидент произошёл осенью 2015 года. Мужчина неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь. Каждый раз жертве угрожали расправой, если она расскажет кому-либо о том, что произошло. Издевательства продолжались в те дни, когда мать девочки вместе со старшей дочерью уезжала на работу в другой район, а жертва с младшим братом оставались на попечении отца.

Всё раскрылось в конце 2015 года, после того как мужчина избил мать и дочь. Несовершеннолетняя написала сообщение своему старшему брату, который работал за границей, и рассказала о том, через что ей пришлось пройти. Мать девочки сообщила в полицию, а насильника, который так и не признал свою вину, арестовали.