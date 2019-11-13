Вербовали девушек для оказания интим-услуг: супруги из Кишинёва просидят за решеткой 17 и 20 лет

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня о вынесении судом обвинительного приговора супругам по факту торговли людьми. В период с 2016 по 2017 годы они завербовали 7 девушек из Кишинёва, в том числе несовершеннолетних, с целью сексуальной эксплуатации.

Правоохранительные органы провели задержание после того, как одна из пострадавших написала жалобу. Клиенты получали информацию о предлагаемых “услугах” через объявления, размещённые на рекламном сайте. Из ставки в 700 леев в час потерпевшие получали от супругов половину суммы.

Некоторых девушек заманивали обещанием низкой арендной платы за помещение, а других – рассказами о прибыли тех, кто уже был вовлечён в “работу”. После заселения в съёмные квартиры девушки находились под постоянным контролем и не могли позвать на помощь.

В результате, по требованию прокуратуры, кишинёвский суд приговорил 43-летнего супруга к 20 годам лишения свободы за торговлю людьми и детьми. Его 34-летняя супруга была приговорена к тюремному заключению сроком на 17 лет.