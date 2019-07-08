20-21 сентября в Кишиневе пройдет второй Молдо-российский экономический форум (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали успешное начало их нового этапа после создания парламентского большинства и Правительства РМ, а также после возобновления работы Молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

– Выразил признательность российской стороне за продление после 1 июля срока действия беспошлинного экспорта для некоторых категорий молдавских товаров на российский рынок. В этом же контексте изучили возможность расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере агропромышленного комплекса, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, участники встречи обсудили детали запланированного на 20-21 сентября второго Молдо-российского экономического форума, в котором ожидается активное участие российских деловых кругов, в том числе из регионов РФ.